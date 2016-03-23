Перенесший операцию президент Латвии вернется к своим обязанностям 30 марта

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Президент Латвии Раймондс Вейонис, которому в январе провели операцию на сердце, полностью вернется к исполнению своих обязанностей 30 марта. Об этом в среду сообщила канцелярия главы латвийского государства.

Report со ссылкой на ТАСС напоминает, что президента Латвии госпитализировали 18 января после того, как в его организме медики обнаружили септическую инфекцию, которая затрагивала сердечные клапаны. 20 января ему провели срочную операцию на сердце, инфицированный клапан был заменен протезом. В ходе операции у Вейониса был также ликвидирован и врожденный порок сердца. 26 февраля президента выписали из больницы, дальнейшее лечение и реабилитацию ему обеспечили в Национальном реабилитационном центре "Вайвари".

Полномочия президента на время его болезни перешли к председателю сейма (парламента) Латвии Инаре Мурниеце.