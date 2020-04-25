​Перемирие в Йемене продлено на месяц

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, по призыву ООН в одностороннем порядке продлила перемирие в Йемене на месяц.

Как передает Report, об этом сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на пресс-секретаря коалиции Турки аль-Малики.

Объявленный ранее 15-дневный режим прекращения огня истек накануне, 23 апреля. По призыву спецпредставителя ООН по Йемену Мартина Гриффитса силы коалиции приняли решение продлить перемирие еще на один месяц.

Малики отметил, что решение принято с целью прогресса в переговорном процессе, достижения договоренностей в экономических и гуманитарных вопросах.

По его словам, режим перемирия снизит нагрузку на йеменский народ в месяц Рамазан, а также способствует борьбе с коронавирусом нового типа.