В Сирии произошел теракт, двое погибли

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Как минимум два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля на окраине города Саламия в провинции Хама на западе Сирии. Как сообщает Report, об этом сообщают западные агентства со ссылкой на сирийское телевидение.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, который прогремел спустя всего несколько часов после того, как вступило в действие соглашение о прекращении огня в Сирии, достигнутое при посредничестве России и США.

Это первое перемирие, о котором удалось договориться за пять лет войны.