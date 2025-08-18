О нас

Перейра и Кирога выходят во второй тур выборов президента Боливии

Перейра и Кирога выходят во второй тур выборов президента Боливии Сенатор Родриго Пас Перейра и экс-президент Боливии (2001-2002 гг.) Хорхе Кирога выходят во второй тур выборов президента страны.
Другие страны
18 августа 2025 г. 06:06
Перейра и Кирога выходят во второй тур выборов президента Боливии

Сенатор Родриго Пас Перейра и экс-президент Боливии (2001-2002 гг.) Хорхе Кирога выходят во второй тур выборов президента страны.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, озвученные Высшим избирательным судом (ВИС).

"Христианско-демократическая партия набрала 32,08%, партия "Свобода и демократия" - 26,94%, партия "Единство" - 19,93%", - сказал на пресс-конференции представитель ВИС после предварительной обработки более 90% протоколов.

Предприниматель Самуэль Дориа Медина, выдвигавшийся от "Единства", признал свое поражение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi