Перейра и Кирога выходят во второй тур выборов президента Боливии

Перейра и Кирога выходят во второй тур выборов президента Боливии

Сенатор Родриго Пас Перейра и экс-президент Боливии (2001-2002 гг.) Хорхе Кирога выходят во второй тур выборов президента страны.

https://images.report.az/photo/434325a9-443b-309d-ac71-3f8cd9816261.jpg https://images.report.az/photo/434325a9-443b-309d-ac71-3f8cd9816261.jpg