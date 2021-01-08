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Переизбранного президента Ганы привели к присяге

Переизбранного президента Ганы привели к присяге Победивший на состоявшихся 7 декабря 2020 года президентских выборах в Гане Нана Акуфо-Аддо приведен в четверг к присяге и повторно вступил в должность главы государства.
Другие страны
8 января 2021 г. 03:03
Переизбранного президента Ганы привели к присяге
Нана Акуфо-Аддо

Победивший на состоявшихся 7 декабря 2020 года президентских выборах в Гане Нана Акуфо-Аддо приведен в четверг к присяге и повторно вступил в должность главы государства.

Об этом сообщил ганский новостной портал Graphic.

"Моей главной задачей второго срока будет создание сильной национальной экономики, - заявил Акуфо-Аддо в инаугурационной речи. - Развитая экономика, способная к структурным преобразованиям, создаст рабочие места для нашей молодежи и повысит уровень ее жизни". Среди других приоритетов президент назвал завершение полной электрификации Ганы, развитие системы здравоохранения, строительство домов и дорог, обеспечение доступа всех граждан страны к чистой питьевой воде.

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