Переизбранного президента Ганы привели к присяге

Победивший на состоявшихся 7 декабря 2020 года президентских выборах в Гане Нана Акуфо-Аддо приведен в четверг к присяге и повторно вступил в должность главы государства.

Победивший на состоявшихся 7 декабря 2020 года президентских выборах в Гане Нана Акуфо-Аддо приведен в четверг к присяге и повторно вступил в должность главы государства.

Об этом сообщил ганский новостной портал Graphic.

"Моей главной задачей второго срока будет создание сильной национальной экономики, - заявил Акуфо-Аддо в инаугурационной речи. - Развитая экономика, способная к структурным преобразованиям, создаст рабочие места для нашей молодежи и повысит уровень ее жизни". Среди других приоритетов президент назвал завершение полной электрификации Ганы, развитие системы здравоохранения, строительство домов и дорог, обеспечение доступа всех граждан страны к чистой питьевой воде.