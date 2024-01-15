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Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК может оказаться под вопросом

Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК может оказаться под вопросом Переизбрание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре 2024 года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий.
Другие страны
15 января 2024 г. 11:01
Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК может оказаться под вопросом

Переизбрание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре 2024 года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступило европейское издание газеты Politico.

Отмечается, что в 2019 году кандидатуру фон дер Ляйен поддержала коалиция из проевропейских партий ЕС - консервативная Европейская народная партия, социалисты и либералы.

"С учетом того, что ультраправые набирают силу по всей Европе, фон дер Ляйен может столкнуться с трудностями в попытках повторно одержать победу", - пишет издание.

Издание отмечает, что высокопоставленные лица Евросоюза недовольны тем, что председатель ЕК все чаще выходит за рамки должностных полномочий. Она не консультируется с главами стран ЕС перед принятием важных политических решений. Недовольство в столицах ЕС может значительно снизить шансы главы ЕК на переизбрание на второй срок после очередных выборов в Европарламент, которые пройдут с 6-го по 9-ое июня 2024 года.

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Версия на английском языке Von der Leyen’s re-election as head of EC may be in doubt

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