Переходный период в Сирии рассчитан на 18 месяцев

Переходный период в Сирии после смены власти составит, предположительно, 18 месяцев.

Переходный период в Сирии после смены власти составит, предположительно, 18 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на портал Middle Eest Eye , об этом сообщил лидер сирийской оппозиции Хади аль-Бахра.

"Руководящий орган, возглавляемый сирийской оппозицией, рассчитан на переходный период продолжительностью 18 месяцев, включая полгода на разработку новой конституции, - заявил он порталу в кулуарах конференции в Дохе.

Возглавляемая им оппозиционная коалиция должна быть расширена, чтобы добавить "новые элементы", а затем будет поставлена задача сформировать переходное правительство, исполняющее обязанности президента страны до тех пор, пока не будет ратифицирована новая конституция, сообщает Middle Eest Eye.

Аль-Бахра также считает, что переходный период должен осуществляться в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, принятой 18 декабря 2015 года, в которой изложена дорожная карта политического перехода в Сирии, включая общенациональное прекращение огня, свободные и справедливые выборы, которые должны пройти в соответствии с новой конституцией.