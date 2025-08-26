О нас

26 августа 2025 г. 21:25
Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным могут состояться в Турции.

Как передает Report, об этом украинский лидер заявил в вечернем обращении.

По его словам, в качестве потенциальных площадок для встречи также рассматриваются страны Персидского залива или Европы.

"На неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами [Персидского] залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговоров с россиянами, — сказал Зеленский. — С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили".

Он добавил, что Украина готова к завершению войны и прилагает максимум усилий для подготовки к диалогу. Однако, по его мнению, ключевым фактором остается позиция мировых лидеров, прежде всего США, чья воля может стать решающей для давления на Россию и начала реального мирного процесса.

