​Переговоры в Минске продлятся еще 5-6 часов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина в Минске в рамках урегулирования конфликта на Донбассе продлятся еще около 5-6 часов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении заместителя главы Администрации Президента Украины Валерия Чалого в Facebook.

"По состоянию на 3-30 (2-30 по киевскому времени) переговоры в Минске продолжаются. Часов семь работали командами. Теперь в формате четырех лидеров (без советников). О подробностях еще рано. Думаю, что у нас еще работы часов на 5-6. Как минимум. Но без договоренности о безусловном прекращении огня, я считаю, отсюда нельзя ехать. Пошла "борьба нервов", - сказано в сообщении.