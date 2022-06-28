Переговоры США и Ирана по ядерной сделке пройдут в ближайшие дни в Дохе

В ближайшие дни в Катаре пройдут непрямые переговоры между Ираном и США.

В ближайшие дни в Катаре пройдут непрямые переговоры между Ираном и США.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщил советник по СМИ главного иранского переговорщика по ядерной программе Мохаммад Маранди.

"Иран выбрал Катар для проведения переговоров из-за дружественных связей Дохи с Тегераном", — заявил Маранди.

Как сообщил Reuters информированный источник, ожидается, что специальный посланник США по Ирану Роберт Малли прибудет в Доху и встретится с министром иностранных дел Катара. Иранский чиновник сообщил, что главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани будет в Дохе для переговоров во 28 и 29 июня.

Иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Ирана сообщило, что "Багери отправится в Доху 28 июня".

Соглашение, казалось, было близко к подписанию в марте, когда ЕС пригласил министров иностранных дел, представляющих стороны соглашения, в Вену для завершения соглашения после 11 месяцев непрямых переговоров между Тегераном и администрацией президента Джо Байдена.

Но с тех пор переговоры были приостановлены, главным образом из-за того, что Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей исламской революции (КСИР), его элитные силы безопасности, из списка иностранных террористических организаций США.

Ядерный пакт 2015 года ввел ограничения на ядерную деятельность Ирана в обмен на отмену международных санкций. Тогдашний президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из сделки в 2018 году, вновь введя жесткие экономические санкции против Тегерана.