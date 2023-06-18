Переговоры с захватчиком банка в Астане вел глава МВД Казахстана

Переговоры с захватчиком банка в Астане проводил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.

Переговоры с захватчиком банка в Астане проводил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.

Как передает Report, об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на данные казахстанского МВД.

Ахметжанов также рассказал, что при штурме отделения была применена шумовая граната и слезоточивый газ.

18 июня в Астане на улице Достык в Астане злоумышленник взял заложников в банке Kaspi. При этом он пригрозил убить заложников, среди которых семь девушек и один охранник.

Мужчина потребовал перевести все финансовые активы организации в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.

Полицейские начали вести переговоры с мужчиной. При этом к зданию банка в Астане прибыл спецназ.

Позднее Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка в Астане, заложники освобождены.