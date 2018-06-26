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    Переговоры с Македонией и Албанией о вступлении в ЕС поддержали 25 стран

    © РИА Новости / Евгений Биятов

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Двадцать пяти из 28 стран ЕС высказались за начало переговоров с Македонией и Албанией о вступлении в организацию, за перенос решения выступили три государства. Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Греции Никос Кодзиас после заседания совета министров стран ЕС.

    "Я думаю, что есть две группы стран, первая — с большинством, 25 стран, которые выступают за начало переговоров, а три страны — Франция, Дания и Голландия — которые считают, что нужно перенести весь процесс", —заявил Кодзиас. 

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