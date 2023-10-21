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Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились

Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились Переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, которые вели США, Израиль и Катар, провалились.
Другие страны
21 октября 2023 г. 08:03
Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились

Переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, которые вели США, Израиль и Катар, провалились.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, среди условий сделки обсуждалось временное прекращение огня, возобновление Израилем снабжения сектора Газа водой и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.

Издание отмечает, что обсуждение этого вопроса с боевиками проходит тяжело. На протяжении первой недели после эскалации конфликта радикальное движение не вступало в переговоры о судьбе захваченных ими мирных граждан, кроме того, точное местонахождение всех заключенных не было известно даже ХАМАС.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ХАМАС взяло в заложники более 200 человек.

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