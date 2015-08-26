Переговоры рабочих подгрупп по Украине проходят в Минске

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Переговоры рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на Украине проходят в Минске, сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Беларуси.

"В Минске в закрытом для прессы режиме начались заседания рабочих групп по урегулированию на востоке Украины. Встречаются рабочие группы по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам, безопасности", — сообщил МИД Беларуси в своем аккаунте в Twitter.