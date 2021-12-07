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Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры Путина и Байдена завершились Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 21:19
Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена по телемосту завершились.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они продлились чуть более двух часов.

Это вторая встреча лидеров двух стран. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года.

19:32

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общение Путина и Байдена может быть достаточно продолжительным. Разговор, по его словам, продлится "столько, сколько потребуется": подобная беседа не имеет точного тайминга.

Путин вышел на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи.

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Версия на азербайджанском языке Putinlə Baydenin müzakirə etdiyi məsələlər açıqlanıb
Версия на английском языке Putin, Biden video negotiations underway

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