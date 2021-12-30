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Переговоры Путина и Байдена пройдут сегодня поздно вечером

Переговоры Путина и Байдена пройдут сегодня поздно вечером Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в 23:30 по московскому времени.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 09:40
Переговоры Путина и Байдена пройдут сегодня поздно вечером
Джо Байден и Владимир Путин

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в 23:30 по московскому времени.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом. Звонок пройдет в закрытом для прессы режиме. Кремль ранее также сообщал, что переговоры пройдут 30 декабря поздно вечером.

"Президент проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", - говорится в графике Байдена, который распространил Белый дом.

Президент США намерен довести до сведения Путина, что имеется дипломатический путь урегулирования напряженности вокруг Украины, и что Соединенные Штаты готовы отреагировать в случае вторжения России в Украину.

В начале января пройдут переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по предложенным гарантиям безопасности. Они включают в том числе требование о нерасширении НАТО на восток и отказе от военного сотрудничества с постсоветскими странами.

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