Переговоры Путина и Байдена пройдут сегодня поздно вечером

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в 23:30 по московскому времени.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в 23:30 по московскому времени.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом. Звонок пройдет в закрытом для прессы режиме. Кремль ранее также сообщал, что переговоры пройдут 30 декабря поздно вечером.

"Президент проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", - говорится в графике Байдена, который распространил Белый дом.

Президент США намерен довести до сведения Путина, что имеется дипломатический путь урегулирования напряженности вокруг Украины, и что Соединенные Штаты готовы отреагировать в случае вторжения России в Украину.

В начале января пройдут переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по предложенным гарантиям безопасности. Они включают в том числе требование о нерасширении НАТО на восток и отказе от военного сотрудничества с постсоветскими странами.