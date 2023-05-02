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Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая

Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая.
Другие страны
2 мая 2023 г. 13:05
Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая

Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Отметим, что зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, Украины, России и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов.

С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

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Версия на английском языке Talks on grain deal scheduled for May 3

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