Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая

Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая.

Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Отметим, что зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, Украины, России и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов.

С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.