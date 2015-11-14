​Переговоры по Сирии в Вене продолжались более пяти часов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Многосторонняя встреча глав МИД по Сирии завершилась в Вене. Она продолжалась более пяти часов.

Как передает Report, об этом сообщила шеф европейской дипломатии Федерика Могерини.

По ее словам, об их итогах "исчерпывающе сообщат Сергей Лавров и Джон Керри".

Ожидается, что в ближайшее время состоится совместная пресс-конференция главы МИД России, госсекретаря США и спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Могерини заявила, что "политический процесс в Сирии можно начинать", намекнув на существенный прогресс в переговорном процессе.