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    ​Переговоры по Сирии в Вене продолжались более пяти часов

    Об их итогах исчерпывающе сообщат Сергей Лавров и Джон Керри

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Многосторонняя встреча глав МИД по Сирии завершилась в Вене. Она продолжалась более пяти часов.

    Как передает Report, об этом сообщила шеф европейской дипломатии Федерика Могерини.

    По ее словам, об их итогах "исчерпывающе сообщат Сергей Лавров и Джон Керри".

    Ожидается, что в ближайшее время состоится совместная пресс-конференция главы МИД России, госсекретаря США и спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

    Могерини заявила, что "политический процесс в Сирии можно начинать", намекнув на существенный прогресс в переговорном процессе.

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