​Переговоры по Сирии в Вене продолжались более пяти часов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Многосторонняя встреча глав МИД по Сирии завершилась в Вене. Она продолжалась более пяти часов.
Как передает Report, об этом сообщила шеф европейской дипломатии Федерика Могерини.
По ее словам, об их итогах "исчерпывающе сообщат Сергей Лавров и Джон Керри".
Ожидается, что в ближайшее время состоится совместная пресс-конференция главы МИД России, госсекретаря США и спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
Могерини заявила, что "политический процесс в Сирии можно начинать", намекнув на существенный прогресс в переговорном процессе.
News DepartmentАвтор новости
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