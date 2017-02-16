Переговоры по Сирии в Астане завершились

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Итоговый документ после встречи по Сирии подпишут гаранты перемирия - Россия, Иран и Турция, подписей представителей Дамаска и оппозиции не будет, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Переговоры по Сирии завершились в Астане, в эти минуты закончилось пленарное заседание, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

По словам источника, уже согласовано несколько документов. В ближайшее время будет оглашено итоговое заявление.

Наряду с этим РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что Россия, Турция и Иран согласовали документ о создании совместной группы для укрепления перемирия, которая будет следить за мониторингом режима прекращения огня.