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    Переговоры по Сирии в Астане завершились

    После встречи по Сирии гаранты перемирия - Россия, Иран и Турция - подпишут итоговый документ

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Итоговый документ после встречи по Сирии подпишут гаранты перемирия - Россия, Иран и Турция, подписей представителей Дамаска и оппозиции не будет, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Переговоры по Сирии завершились в Астане, в эти минуты закончилось пленарное заседание, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

    По словам источника, уже согласовано несколько документов. В ближайшее время будет оглашено итоговое заявление.

    Наряду с этим РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что Россия, Турция и Иран согласовали документ о создании совместной группы для укрепления перемирия, которая будет следить за мониторингом режима прекращения огня.

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