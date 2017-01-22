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    Переговоры по Сирии в Астане пройдут в закрытом формате

    Они начнутся в понедельник, 23 января

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии в Астане пройдут за закрытыми дверями.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Казахстана.

    Согласно руководству для СМИ, опубликованному ведомством, переговоры начнутся в понедельник, 23 января в 13:00 (11:00 по Баку). В соответствии с графиком, они должны завершиться в такое же время во вторник, 24 января.

    В переговорах, по данным МИД Казахстана, примут участие представители: правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской оппозиции, Российской Федерации, Турецкой Республики, Исламской Республики Иран, Соединенных Штатов Америки, а также специальный посланник по Сирии Генерального секретаря ООН.

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