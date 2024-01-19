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Переговоры по Сирии пройдут в Астане 24-25 января

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 24-25 января Переговоры по Сирии в рамках "астанинского процесса" пройдут в столице Казахстана 24-25 января.
Другие страны
19 января 2024 г. 09:20
Переговоры по Сирии пройдут в Астане 24-25 января

Переговоры по Сирии в рамках "астанинского процесса" пройдут в столице Казахстана 24-25 января.

Как передает Report со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров.

"В соответствии с коллективным обращением стран-гарантов "Астанинского формата" 24-25 января 2024 года в столице Казахстана пройдет 21-ая Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса", - сказал Смадияров в кулуарах парламента Казахстана.

Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-21 июня 20-ю "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане. Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующее заседание так же, как и раньше, пройдет в Астане.

МИД Казахстана заявил, что страна готова рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу.

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