Переговоры по Сирии могут быть отложены на несколько дней

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Переговоры по Сирии, запланированные на 25 января, скорее всего будут отложены на несколько дней.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил пресс-секретарь спецпосланника ООН по Сирии Джесси Шаин.

По его словам, существует возможность, что дата переговоров будет сдвинута "по практическим соображениям".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Джон Керри допустил перенос переговоров по Сирии "на день или два".