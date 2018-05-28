Переговоры по проблеме названия Македонии завершены

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас сообщил, что переговоры на уровне глав МИД завершены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом готовится окончательный текст соглашения по конституционному названию бывшей Югославской Республики Македония.

"Мы, министры иностранных дел, завершили то, что было поручено премьер-министрам двух стран. Сегодня и, вероятно, завтра, продолжатся переговоры на уровне экспертов - технические и юридические вопросы это то, что нужно решать", - сказал Котзиас журналистам в Брюсселе после встречи со своим македонским коллегой Николой Димитровым.

Достижение соглашения по конституционному названию позволит бывшей Югославской Республике Македония вступить в Евросоюз и НАТО.

Спор о названии между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая Югославская Республика Македония".