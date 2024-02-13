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Переговоры по освобождению заложников в Газе вступили в решающую стадию

Переговоры по освобождению заложников в Газе вступили в решающую стадию Переговоры по соглашению об освобождении заложников в секторе Газа и установлению режима прекращения огня в анклаве вступили в решающую стадию, ближайшие сутки будут крайне важны для сделки.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 21:42
Переговоры по освобождению заложников в Газе вступили в решающую стадию

Переговоры по соглашению об освобождении заложников в секторе Газа и установлению режима прекращения огня в анклаве вступили в решающую стадию, ближайшие сутки будут крайне важны для сделки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в радикальном палестинском движении ХАМАС.

"Картина станет более ясной в течение 24 часов, - приводит телеканал слова источника. - У переговорщиков есть ясное и сильное намерение достигнуть понимания по режиму прекращения огня, началу процесса обмена заключенных с обеих сторон, а также по доставке продовольствия, медикаментов и товаров".

Отмети, что в столице Египта Каире проходит консультативная встреча между представителями этой страны, а также Соединенных Штатов, Катара и Израиля. На ней обсуждается возможное соглашение между сторонами конфликта в палестинском секторе об обмене заложников, находящихся в руках радикалов в Газе, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев, а также перспективы установления режима прекращения огня в анклаве.

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Версия на азербайджанском языке CNN: Qəzzada girovların azad edilməsi üçün danışıqlar həlledici mərhələyə daxil olub

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