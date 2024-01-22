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Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике

Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня.
Другие страны
22 января 2024 г. 08:57
Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике

Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата.

По данным канала, стороны переговоров согласовали "некоторые механизмы" освобождения пленных, однако позиция Израиля препятствует заключению соглашения.

Ожидается, что соглашение должно включать прекращение боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных.

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