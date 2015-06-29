Переговоры по ИЯП в Вене продолжатся и после 30 июня

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/Переговоры по иранской ядерной программе в Вене продолжатся после 30 июня, считает представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"За день до окончания срока переговоров я бы предположил, что переговоры продолжатся после этого срока (30 июня)", - сказал он. По его словам, это не является "ни удивительным, ни чем-то редким".

"Наши переговорщики останутся в Вене после поставленного срока (30 июня), чтобы достичь соглашения", - добавил Эрнест.

"Шестерка" международных посредников и Иран работают над итоговым соглашением по ядерной программе. Согласно достигнутым ранее договоренностям, итоговый документ должен быть подготовлен до 30 июня. Американскую делегацию на переговорах в столице Австрии возглавляет госсекретарь Джон Керри.