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Переговоры по иранскому атому возобновятся 3 января

Переговоры по иранскому атому возобновятся 3 января Венские переговоры по возвращению США и Ирана к обязательствам по соглашению по иранской ядерной программе приостанавливаются и возобновится после новогодних праздников - 3 января.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 19:21
Переговоры по иранскому атому возобновятся 3 января

Венские переговоры по возвращению США и Ирана к обязательствам по соглашению по иранской ядерной программе приостанавливаются и возобновится после новогодних праздников - 3 января.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в своем твиттере постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Консультации в неформальной обстановке по-прежнему продолжаются в рамках венских переговоров. Но настало время новогоднего перерыва. Восьмой - не девятый - раунд переговоров по восстановлению СВПД возобновится в понедельник 3 января", - написал он.

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