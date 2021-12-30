Переговоры по иранскому атому возобновятся 3 января

Венские переговоры по возвращению США и Ирана к обязательствам по соглашению по иранской ядерной программе приостанавливаются и возобновится после новогодних праздников - 3 января.

Венские переговоры по возвращению США и Ирана к обязательствам по соглашению по иранской ядерной программе приостанавливаются и возобновится после новогодних праздников - 3 января.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в своем твиттере постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Консультации в неформальной обстановке по-прежнему продолжаются в рамках венских переговоров. Но настало время новогоднего перерыва. Восьмой - не девятый - раунд переговоров по восстановлению СВПД возобновится в понедельник 3 января", - написал он.