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Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в Вене 12 июня

Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в Вене 12 июня Новый раунд очных переговоров в Вене с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начнется 12 июня
Другие страны
11 июня 2021 г. 18:16
Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в Вене 12 июня

Новый раунд очных переговоров в Вене с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начнется 12 июня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Совместная комиссия по СВПД возобновит работу в очном формате в эту субботу, 12 июня, в Вене", - говорится в заявлении.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется.

Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь хотят в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

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