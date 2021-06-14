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МИД Ирана: Переговоры по ядерной сделке продолжаются

МИД Ирана: Переговоры по ядерной сделке продолжаются Переговоры по ядерной сделке в Вене не зашли в тупик и продолжаются, однако нынешний раунд вряд ли завершится в течение недели
Другие страны
14 июня 2021 г. 12:11
МИД Ирана: Переговоры по ядерной сделке продолжаются
Саид Хатибзаде

Переговоры по ядерной сделке в Вене не зашли в тупик и продолжаются, однако нынешний раунд вряд ли завершится в течение недели. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Переговоры в Вене не зашли в тупик, и нет ничего невозможного. Диалог по техническим и правовым вопросам продолжается", - сказал он. Дипломат добавил, что "пока рано судить об окончании переговоров, однако вряд ли они завершатся на этой неделе".

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

12 июня Совместная комиссия по СВПД начала в Вене шестой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.

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