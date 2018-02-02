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    Переговоры по Brexit пройдут 5 февраля в Лондоне

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Британский министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье обсудят 5 февраля в Лондоне условия прекращения британского членства в Европейском союзе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Это важный следующий шаг в нашей работе по налаживанию нового партнерства между Великобританией и Евросоюзом", - написал Д.Дэвис на своей странице в Twitter.

    Сегодня премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в интервью Би-би-си выразила уверенность, что Великобритания заключит соглашение с Евросоюзом об условиях переходного периода после Brexit во второй половине марта.

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