Переговоры по Brexit пройдут 5 февраля в Лондоне

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Британский министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье обсудят 5 февраля в Лондоне условия прекращения британского членства в Европейском союзе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это важный следующий шаг в нашей работе по налаживанию нового партнерства между Великобританией и Евросоюзом", - написал Д.Дэвис на своей странице в Twitter.

Сегодня премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в интервью Би-би-си выразила уверенность, что Великобритания заключит соглашение с Евросоюзом об условиях переходного периода после Brexit во второй половине марта.