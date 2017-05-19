Переговоры по Brexit начнутся 19 июня

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Переговоры между Лондоном и Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС предварительно должны начаться 19 июня - через две недели после досрочных выборов в британский парламент.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

Брюссель намерен проводить переговоры четырехнедельными циклами: неделя политической подготовки, затем неделя обмена информацией между делегациями Британии и ЕС, затем собственно переговоры, наконец, отчет о проделанной работе перед Евросоветом и Европарламентом.

По плану, переговоры должны занять около 15 месяцев и завершиться к осени 2018 года. При любом их исходе Великобритания автоматически прекратит свое членство в ЕС 31 марта 2019 года, если только все члены Евросоюза не поддержат продление переходного периода.