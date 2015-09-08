Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Первые переговоры организаторов протестов в Кишиневе с властями завершилась безрезультатно. Об этом сообщил во вторник один из лидеров гражданской платформы DA ("Достоинство и правда") Андрей Нэстасе, передает "Report" со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры окончились безрезультатно. Наши требования не выполняются, поэтому мы продолжим стоять на своем и усиливать давление на власти", - сказал представитель платформы. По его словам, во вторник вместо президента, премьера и председателя правительства на встречу пришли генеральный секретарь аппарата президента Ион Пэдурару, советник президента Василий Стурза и пресс-секретарь главы государства Владимир Цуркану. Нэстасе назвал такой состав на переговорах "форменным издевательством".

Во вторник президент Молдавии отказался уходить в отставку по требованию митингующих, заявив, что это еще больше усугубит ситуацию. Он выразил сожаление, что ситуация в стране ухудшилась настолько, что вынудила людей выйти на акцию протеста, и возложил вину за это на "слабые государственные институты".

Накануне также провалилась встреча демонстрантов с премьер-министром Валерием Стрельцом, который отказался выходить к ним на площадь. Прождав друг друга около часа в разных местах, стороны обменялись обвинениями в срыве переговоров.