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Переговоры о прекращении огня в Газе закончились без результата

Переговоры о прекращении огня в Газе закончились без результата Переговоры о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в Каире не привели к заключению соглашения.
Другие страны
26 августа 2024 г. 08:09
Переговоры о прекращении огня в Газе закончились без результата

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в Каире не привели к заключению соглашения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Египта.

"На переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые прошли в Каире, не было достигнуто соглашения, поскольку ни ХАМАС, ни Израиль не согласились на ряд компромиссов, предложенных посредниками", — говорится в материале издания.

При этом другой источник, которого агентство называет "высокопоставленным американским чиновником", заявил, что прошедшие переговоры были "конструктивными" и все стороны стремились к достижению "окончательного и выполнимого соглашения".

По его словам, переговоры продолжатся "в ближайшие дни".

Отметим, что 15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере.

В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем.

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Версия на английском языке No agreement in Gaza ceasefire talks in Cairo; process to continue, sources say

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