Переговоры о новом этапе соглашения по Газе начнутся через две недели

Переговоры, на которых будет обсуждаться второй этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа, начнутся через две недели.

Переговоры, на которых будет обсуждаться второй этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа, начнутся через две недели.

Как передает Report , это подтвердил глава ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, слова которого приводятся в телеграм-канале движения.

"Через две недели начинаются переговоры о втором этапе соглашения, в ходе которого будут обсуждаться три основных пункта: полный выход израильских военных из Газы, постоянное прекращение огня в анклаве, а также обмен всех заложников на палестинских заключенных", - указал Джабарин.

Он также подчеркнул, что ХАМАС настаивает на том, чтобы все этапы соглашения по Газе были обязательно связаны между собой.