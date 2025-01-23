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Переговоры о новом этапе соглашения по Газе начнутся через две недели

Переговоры о новом этапе соглашения по Газе начнутся через две недели Переговоры, на которых будет обсуждаться второй этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа, начнутся через две недели.
Другие страны
23 января 2025 г. 23:26
Переговоры о новом этапе соглашения по Газе начнутся через две недели

Переговоры, на которых будет обсуждаться второй этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа, начнутся через две недели.

Как передает Report, это подтвердил глава ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, слова которого приводятся в телеграм-канале движения.

"Через две недели начинаются переговоры о втором этапе соглашения, в ходе которого будут обсуждаться три основных пункта: полный выход израильских военных из Газы, постоянное прекращение огня в анклаве, а также обмен всех заложников на палестинских заключенных", - указал Джабарин.

Он также подчеркнул, что ХАМАС настаивает на том, чтобы все этапы соглашения по Газе были обязательно связаны между собой.

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