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Переговоры между США и ХАМАС в Дохе возглавлял американец палестинского происхождения

Переговоры между США и ХАМАС в Дохе возглавлял американец палестинского происхождения Переговоры между представителями США и палестинским движением ХАМАС прошли в столице Катара Дохе.
Другие страны
21 мая 2025 г. 16:48
Переговоры между США и ХАМАС в Дохе возглавлял американец палестинского происхождения

Переговоры между представителями США и палестинским движением ХАМАС прошли в столице Катара Дохе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"США на этой неделе вели переговоры с ХАМАС через американского посредника в Дохе... Со стороны США переговоры возглавлял Бишара Бахбах, американец палестинского происхождения", - сообщил источник.

Бахбах возглавлял группу американцев арабского происхождения, поддерживавших Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года. Он также участвовал в переговорах от имени администрации Трампа, также ранее наладил неофициальный канал связи с ХАМАС, который позволил США добиться освобождения израильского военного с американским гражданством Идана Александра из сектора Газа.

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