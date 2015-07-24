Переговоры между Кабулом и "Талибаном" пройдут в Китае

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Второй раунд переговоров между афганскими властями и представителями радикального движения "Талибан", нацеленных на установление мира в Афганистане, пройдет 30 июля в Китае, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в преддверии переговоров сторонам еще предстоит определиться со списком участников, который должен быть составлен в ближайшие дни. Одной из основных тем обсуждения станет введение режима прекращения огня.

Переговоры между властями Афганистана и талибами состоялись 7 июля вблизи пакистанской столицы Исламабад. Стороны договорились подойти к процессу "с искренностью и полной отдачей", чтобы достичь продолжительного мира в регионе. Во встрече принимали участие также наблюдатели из Китая и США.