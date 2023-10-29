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Переговоры между Израилем и ХАМАС замедлились

Переговоры между Израилем и ХАМАС замедлились Переговоры между Израилем и руководством палестинского движения ХАМАС продолжились после расширения операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, но теперь идут гораздо более медленно.
Другие страны
29 октября 2023 г. 06:17
Переговоры между Израилем и ХАМАС замедлились

Переговоры между Израилем и руководством палестинского движения ХАМАС продолжились после расширения операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, но теперь идут гораздо более медленно.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры между сторонами при посредничестве Катара продолжились 28 октября, но идут "гораздо более медленными темпами", после начала Израилем наземной операции.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu ilə HƏMAS arasında danışıqlar səngiyib

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