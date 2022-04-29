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Переговоры Макрона и Зеленского перенесли на 30 апреля

Переговоры Макрона и Зеленского перенесли на 30 апреля Телефонные переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоятся в субботу, а не в пятницу, как об этом сообщал сам французский лидер.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 21:07
Переговоры Макрона и Зеленского перенесли на 30 апреля

Телефонные переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоятся в субботу, а не в пятницу, как об этом сообщал сам французский лидер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит телеканал BFM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

Точное время звонка пока не подтверждено.

В пятницу Макрон заявил журналистам в ходе поездки в департамент Верхние Пиренеи, что намерен в пятницу вечером провести телефонный разговор с Зеленским. Он не уточнил темы, которые планирует обсудить с украинским президентом, однако заметил, что ситуация в Украине "по-прежнему вызывает обеспокоенность".

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