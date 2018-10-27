Переговоры лидеров России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле продлятся три часа

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ На переговоры лидеров России, Турции, Германии и Франции Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона по Сирии в Стамбуле, которые пройдут сегодня, отводится три часа, следует из программы встречи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, до саммита состоится ряд двусторонних встреч участников, начало четырёхсторонних переговоров запланировано на 15.00 по местному времени (16.00 по Баку).

Предполагается, что по итогам дискуссии четыре лидера сделают заявление для прессы, оно намечено на 18.00 (19.00 по Баку).

Отметим, что четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле пройдет во дворце "Вахдеттин" - усадьбе, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. В настоящее время дворец, реставрация которого была завершена в 2014 году, используется как анатолийский офис президента Турции.

Это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит был запланирован на сентябрь, однако не состоялся из-за графика лидеров.