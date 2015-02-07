Переговоры Лаврова и Керри завершились

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Первые в этом году переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, длившиеся 1,5 часа, завершились в Мюнхене.

На встрече намечалось обсудить ситуацию на Украине, положение дел в Сирии, иранскую ядерную программу.

Перед началом встречи министры, улыбаясь, пожали друг другу руки. Спустя минуту прессу попросили удалиться. Лавров поздравил Керри с победой его любимой команды "Пэтриот" в матче против "Хоукс" в финале Суперкубка по американскому футболу, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее в Мюнхене глава МИД РФ, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал западных партнеров отказаться от двойных стандартов в отношениях с Россией и в ситуации на Украине и "не путать яблоки с апельсинами".

Сергей Лавров заявил, что Запад требует от России выполнения договоренностей, которые не выполняет сам, готовится поставлять на Украину оружие и закрывает глаза на проявления ксенофобии и использование кассетных бомб, критикует Россию за воссоединение с Крымом, хотя это событие произошло в соответствии с Уставом ООН на основе референдума, которого не было, например, при отделении Косово от Сербии и объединении Германии.