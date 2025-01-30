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Переговоры Фицо с Еврокомиссией сорвались и-за сбоя авиасообщения в Бельгии

Переговоры Фицо с Еврокомиссией сорвались и-за сбоя авиасообщения в Бельгии Запланированная на сегодня встреча в Брюсселе премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину не состоялся.
Другие страны
30 января 2025 г. 22:27
Переговоры Фицо с Еврокомиссией сорвались и-за сбоя авиасообщения в Бельгии

Запланированная на сегодня встреча в Брюсселе премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину не состоялся.

Как передает Report, об этом сообщили в постоянном представительстве Словакии в Брюсселе.

"Сегодняшняя встреча премьер-министра Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии отменена. Аэропорт Брюсселя сообщил нам, что воздушное сообщение над Бельгией невозможно. Самолет с премьер-министром возвращается в Словакию",- заявили в постпредстве.

Отметим, что сбой в авиасообщении Бельгии длился примерно с 15:00 до 16:00 по местному времени. Предположительно он произошел из-за неудачного обновления компьютерной системы диспетчерского центра. Авиасообщение в аэропортах Бельгии постепенно возобновляется.

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