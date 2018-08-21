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    Переговоры Евросоюза и Британии по Brexit входят в финальную стадию

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Переговоры Евросоюза и Великобритании об условиях Brexit входят в финальную стадию.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.

    По его словам, главные переговорщики от ЕС и Британии будут встречаться регулярно для продвижения этих переговоров.

    "Переговоры сейчас входят в финальную стадию… (Глава британского министерства по вопросам Brexit) Доминик Рааб и я будем регулярно встречаться, чтобы продвигать переговоры", - сказал он.

    У ЕС и страны три темы дискуссий - вопросы ирландской границы, прочие оставшиеся вопросы по договору о "разводе", структура будущих отношений государства и союза.

    "Наши команды встретятся завтра, чтобы постараться продвинуться" в этих вопросах, сказал Барнье.

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