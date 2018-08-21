Переговоры Евросоюза и Британии по Brexit входят в финальную стадию

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Переговоры Евросоюза и Великобритании об условиях Brexit входят в финальную стадию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.

По его словам, главные переговорщики от ЕС и Британии будут встречаться регулярно для продвижения этих переговоров.

"Переговоры сейчас входят в финальную стадию… (Глава британского министерства по вопросам Brexit) Доминик Рааб и я будем регулярно встречаться, чтобы продвигать переговоры", - сказал он.

У ЕС и страны три темы дискуссий - вопросы ирландской границы, прочие оставшиеся вопросы по договору о "разводе", структура будущих отношений государства и союза.

"Наши команды встретятся завтра, чтобы постараться продвинуться" в этих вопросах, сказал Барнье.