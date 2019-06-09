Мнучин исключил возможность возобновления торговых переговоров с Китаем до саммита G20

Министр финансов США Стивен Мнучин не видит возможности возобновить торговые переговоры США и Китая до встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке.

Об этом Мнучин, участвовавший в двухдневной встрече министров финансов и глав Центральных банков G20 в Фукуоке, заявил в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNBC, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В преддверии их [лидеров США и Китая] ожидаемой встречи я бы хотел сказать, что они провели очень продуктивные дискуссии в Буэнос-Айресе и это привело к проведению [предыдущих] раундов переговоров", - отметил глава американского Минфина, имея в виду встречу Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита Группы двадцати в Аргентине в декабре 2018 года.

"Я знаю, что между ними сложились очень тесные отношения, и при наличии со стороны Китая желания достичь реального соглашения с нами мы будем вести переговоры в духе доброй воли", - обещал Мнучин, признав, что не прогнозирует возобновление торговых переговоров с КНР до завершения встречи лидеров двух государства в Осаке. Министр отказался прогнозировать исход переговоров Трампа и Си Цзиньпина.