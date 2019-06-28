Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Как передает Report, об этом сообщила активистка Дарья Серенко в фейсбуке.
По ее словам, она должна была стать участником программы, однако телеканал срочно снял с эфира программу без какой-либо аргументации.
Активистка считает, что передачи сняли с эфира из-за публикаций девушек в СМИ.
"Показаний, на публикацию которых никто не имел права, так как там показания несовершеннолетней", - добавила Серенко.
Ранее сообщалось, что опубликованы страшные показания сестер Хачатурян.
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