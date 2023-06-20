Перед зданием правительства в Кишиневе фермеры проводят акцию протеста

На центральной площади Кишинева проходит массовая акция протеста фермеров.

На центральной площади Кишинева проходит массовая акция протеста фермеров.

Об этом передает Report со ссылкой на молдавские СМИ.

Самым главным требованием протестующих, по словам главы ассоциации "Сила фермеров" Александра Слусаря, являются компенсации на выращивание сельхозкультур первой группы: пшеницы, рапса, ячменя.

Сообщается, что накануне аграрии из более чем десятка районов страны съехались на сельхозтехнике к столице и остановились в четырех локациях: на Хынчештском шоссе возле Южного автовокзала, в районе Аэропорта и на Мунчештском шоссе. К 10 утра колонны направились к центру Кишинева, на площадь Великого национального собрания.

Они объявили о начале акций протеста в начале июня. Аграрии вывели сельхозтехнику на трассы в районах республики. Однако результатов эти акции не дали, и в "Силе фермеров" заявили о намерении направить трактора в Кишинев. В понедельник, 19 июня, представители порядка 15 районов Молдовы выехали на трассы по направлению к столице.