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Перед зданием парламента Грузии проходит акция протеста

Перед зданием парламента Грузии проходит акция протеста

Перед зданием парламента Грузии проходит акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, протестующие выступают против кандидатуры министра внутренних дел Георгия Гахария на пост премьер-министра.

Участники акции считают недопустимым назначение Гахария премьер-министром. Они возложили ответственность за события 20-21 июня в Тбилиси на Гахарию, поэтому считают, что он не может быть назначен премьер-министром.

Протестующие создали "коридоры позора" у входа в здание законодательного органа.

К акции присоединились и члены оппозиционного Единого национального движения (ЕНД).

Сегодня состоится первое заседание осенней сессии парламента Грузии. На заседании бюро парламента страны будут обсуждены перестановки в правительстве. Депутаты ЕНД бойкотировали заседание бюро. 

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