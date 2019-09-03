Перед зданием парламента Грузии проходит акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, протестующие выступают против кандидатуры министра внутренних дел Георгия Гахария на пост премьер-министра.

Участники акции считают недопустимым назначение Гахария премьер-министром. Они возложили ответственность за события 20-21 июня в Тбилиси на Гахарию, поэтому считают, что он не может быть назначен премьер-министром.

Протестующие создали "коридоры позора" у входа в здание законодательного органа.

К акции присоединились и члены оппозиционного Единого национального движения (ЕНД).

Сегодня состоится первое заседание осенней сессии парламента Грузии. На заседании бюро парламента страны будут обсуждены перестановки в правительстве. Депутаты ЕНД бойкотировали заседание бюро.