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Перед зданием МУС в Гааге сотни людей собрались на акцию в поддержку Палестины

Перед зданием МУС в Гааге сотни людей собрались на акцию в поддержку Палестины Акция в поддержку Палестины прошла перед зданием Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Сотни людей собрались на небольшой площади, чтобы выразить возмущение ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и осудить действия Израиля.
Другие страны
19 октября 2023 г. 00:37
Перед зданием МУС в Гааге сотни людей собрались на акцию в поддержку Палестины

Перед зданием Международного уголовного суда (МУС) в Гааге прошла акция в поддержку Палестины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на нидерландское издание Nu.nl.

Отмечается, что сотни людей собрались на площади Турфмаркт, чтобы выразить возмущение ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

Демонстранты, размахивая палестинскими флагами, скандировали различные лозунги. Участники также выразили недовольство отсутствием реакции Амстердама на действия Израиля.

Через некоторое время протестующие начали бросать петарды и бутылки в полицию, обеспечивающую охрану общественного порядка. Сотрудники правоохранительных органов разогнали акцию.

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Версия на азербайджанском языке Haaqadakı BCM binası qarşısında Fələstinə dəstək aksiyası keçirib, polislə qarşıdurma baş verib

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