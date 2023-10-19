Перед зданием МУС в Гааге сотни людей собрались на акцию в поддержку Палестины

Перед зданием Международного уголовного суда (МУС) в Гааге прошла акция в поддержку Палестины.
Об этом сообщает
Отмечается, что сотни людей собрались на площади Турфмаркт, чтобы выразить возмущение ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.
Демонстранты, размахивая палестинскими флагами, скандировали различные лозунги. Участники также выразили недовольство отсутствием реакции Амстердама на действия Израиля.
Через некоторое время протестующие начали бросать петарды и бутылки в полицию, обеспечивающую охрану общественного порядка. Сотрудники правоохранительных органов разогнали акцию.