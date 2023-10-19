Перед зданием МУС в Гааге сотни людей собрались на акцию в поддержку Палестины

Перед зданием МУС в Гааге сотни людей собрались на акцию в поддержку Палестины

Акция в поддержку Палестины прошла перед зданием Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Сотни людей собрались на небольшой площади, чтобы выразить возмущение ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и осудить действия Израиля.

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Перед зданием Международного уголовного суда (МУС) в Гааге прошла акция в поддержку Палестины. Об этом сообщает Report со ссылкой на нидерландское издание Nu.nl . Отмечается, что сотни людей собрались на площади Турфмаркт, чтобы выразить возмущение ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Демонстранты, размахивая палестинскими флагами, скандировали различные лозунги. Участники также выразили недовольство отсутствием реакции Амстердама на действия Израиля. Через некоторое время протестующие начали бросать петарды и бутылки в полицию, обеспечивающую охрану общественного порядка. Сотрудники правоохранительных органов разогнали акцию. Подпишитесь на наш Telegram канал