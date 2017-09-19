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    Перед выступлением президента Литвы в ООН россияне покинули зал

    Так россияне отреагировали на обвинения Литвы в отработке Россией сценария нападения на балтийские страны

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте российская делегация - первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - покинула зал Генассамблеи ООН.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, так россияне отреагировали на обвинения Литвы в "отработке Россией сценария нападения на балтийские страны".

    Ранее Грибаускайте заявляла, что "на границе стран Балтии и Польши около 100 тыс. российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях "Запад-2017".

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