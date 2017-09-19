Перед выступлением президента Литвы в ООН россияне покинули зал

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте российская делегация - первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - покинула зал Генассамблеи ООН.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, так россияне отреагировали на обвинения Литвы в "отработке Россией сценария нападения на балтийские страны".

Ранее Грибаускайте заявляла, что "на границе стран Балтии и Польши около 100 тыс. российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях "Запад-2017".