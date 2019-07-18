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Перед управлением полиции в Афганистане прогремел взрыв

Перед управлением полиции в Афганистане прогремел взрыв

Взрыв прогремел перед зданием управления полиции в городе Кандагар на юге Афганистана. Как перелает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль.После взрыва  слышны звуки стрельбы.
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