Перед управлением полиции в Афганистане прогремел взрыв

Взрыв прогремел перед зданием управления полиции в городе Кандагар на юге Афганистана. Как перелает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль.После взрыва слышны звуки стрельбы.
Перед управлением полиции в Афганистане прогремел взрывПеред управлением полиции в Афганистане прогремел взрыв
https://report.az/storage/news/2ab834ff34e6f904d752020e4aebf19c/6d1ea97f-9729-4239-a93f-a8ca510f9fef_292.jpg
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