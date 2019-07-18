Перед управлением полиции в Афганистане прогремел взрыв

Взрыв прогремел перед зданием управления полиции в городе Кандагар на юге Афганистана. Как перелает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль.После взрыва слышны звуки стрельбы.