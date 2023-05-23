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Перед "Турецким домом" в Нью-Йорке будет создан пост охраны

Перед "Турецким домом" в Нью-Йорке будет создан пост охраны Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности вокруг "Турецкого дома".
Другие страны
23 мая 2023 г. 04:36
Перед Турецким домом в Нью-Йорке будет создан пост охраны

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности вокруг "Турецкого дома".

Как сообщает местное бюро Report, к зданию "Турецкого дома" привлечены сотрудники полицейского департамента города. С сегодняшнего дня охрана объекта будет обеспечиваться в круглосуточном режиме.

В беседе с корреспондентом Report представитель полиции отметил, что сотрудники прикомандированы к зданию на основании обращения Генерального консульства Турции.

"После инцидента полицейский департамент Нью-Йорка проводит масштабное расследование в районе. На основании обращения генконсульства ведутся работы по организации усиленной охраны здания и установлению круглосуточного поста охраны. Для принятия такого решения необходимо идентифицировать другие объекты государственного значения, расположенные поблизости, и достичь определенных договоренностей. Этот процесс займет некоторое время. До принятия решения мы будем нести службу на территории", - указал он.

Напомним, что 22 мая неизвестный совершил нападение на здание "Турецкий дом" в Нью-Йорке в районе Манхэттен, где расположено генконсульство Турции. Нападавший разбил стекла с помощью железного лома или куска арматуры. Турецкая сторона связалась с полицией Нью-Йорка. Вокруг здания установлено оцепление, начато расследование.

Нападение не повлияло на работу избирательного участка, созданного в здании.

"Турецкий дом" - 36-этажный небоскреб высотой 171 м, расположенный на Манхэттэне напротив здания штаб-квартиры ООН. Здание было сдано в 2021 году. Оно построено по заказу Турции, проект разработало международное архитектурное бюро Perkins Eastman.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkdakı “Türk Evi”nin qarşısında mühafizə postu yaradılacaq

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